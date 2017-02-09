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14:10 (мск), источник: Мослента

Мара Багдасарян прогуляла заседание суда о лишении ее прав

Прокуратура потребовала запретить девушке управлять автомобилем по медицинским показаниям.

Источник: РИА "Новости"

Стритрейсерша Мара Багдасарян не явилась в Савеловский суд, где в четверг, 9 февраля началось рассмотрение иска о пожизненном лишении ее прав. Об этом сообщает телеканал 360.

Суд принял решение начать ознакомление с материалами дела без участия Багдасарян. Следующее заседание с участием девушки назначено на 21 марта.

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Иск о лишении стритрейсерши прав подала столичная прокуратура 20 января. В ведомстве уточнили, что у Багдасарян есть болезнь, не позволяющая управлять автомобилем. Информация о диагнозе девушки содержалась в материалах мирового суда района Аэропорт, который рассматривал ее административные правонарушения, в ходе проверки эти сведения подтвердились.

Участница резонансных гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян была задержана за нарушение правил парковки 6 ноября 2016 года, в ходе проверки было установлено, что у нее есть неоплаченные штрафы. После этого девушку арестовали.

72 административных правонарушения Багдасарян рассматривались в декабре 2016 года, процесс занял 12 дней. Суд оштрафовал ее на сумму 183 тысячи рублей. Также Багдасарян получила 24 дня ареста, которые она отбыла, и 595 часов обязательных работ.

К обязательным работам стритрейсерша приступила после праздников. Ранее суд назначил ей в качестве наказания работу дворником, однако по просьбе адвокатов нарушительницу посадили за бумажную работу, которые указали на слабое здоровье подопечной. Багдасарян в итоге прогуляла работу, за что была арестована на 15 суток. Защита пыталась обжаловать это решение, но суд признал арест законным. Арест она уже отбыла.

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