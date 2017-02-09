SpaceX пообещала запускать ракеты дважды в месяц

Предполагается, что план будет соблюден после введения в эксплуатацию новой стартовой площадки, которая находится в принадлежащем НАСА космическом центре Кеннеди, расположенном к югу от мыса Канаверал (штат Флорида). Это будет сделано уже на следующей неделе. Ее строительство обошлось примерно в 100 миллионов долларов.

Шотвелл также рассказала, что в настоящее время компания ведет работы по модернизации ракетных двигателей для повышения их производительности и безопасности, а также турбонасосов. Ныне существующий их вариант покрывается микротрещинами, из-за чего компания не раз подвергалась критике со стороны НАСА и государственных чиновников.

После взрыва ракеты-носителя Falcon 9 на стартовой площадке мыса Канаверал 1 сентября 2016 года SpaceX приостановила запуски. Ракета должна была вывести на орбиту первый спутник социальной сети Facebook, а также израильский спутник связи Amos-6. Основатель и генеральный директор компании Илон Маск тогда отметил, что это самая серьезная неудача за всю историю существования компании.

SpaceX производит ракеты Falcon и космические грузовики Dragon. Она является первой коммерческой компанией, которая доставляет грузы на МКС по контракту с НАСА.