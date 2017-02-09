SpaceX пообещала запускать ракеты дважды в месяц
Президент SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала о намерении компании запускать ракеты каждые
Президент SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала о намерении компании запускать ракеты каждые
Предполагается, что план будет соблюден после введения в эксплуатацию новой стартовой площадки, которая находится в принадлежащем НАСА космическом центре Кеннеди, расположенном к югу от мыса Канаверал (штат Флорида). Это будет сделано уже на следующей неделе. Ее строительство обошлось примерно в 100 миллионов долларов.
Шотвелл также рассказала, что в настоящее время компания ведет работы по модернизации ракетных двигателей для повышения их производительности и безопасности, а также турбонасосов. Ныне существующий их вариант покрывается микротрещинами,
После взрыва
SpaceX производит ракеты Falcon и космические грузовики Dragon. Она является первой коммерческой компанией, которая доставляет грузы на МКС по контракту с НАСА.