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15:48 (мск), источник: Вести Иркутск

В художественном музее Иркутска реставрируют картину Айвазовского

Операция длиной в десятки лет. В художественном музее Иркутска готовят к выходу в свет картину Айвазовского. Холст 45 лет реставрировали специалисты разных городов.

Эту акварель Айвазовского не показывали публике уже почти полвека. Всё это время туманным «Утром в Венеции» наслаждались только реставраторы. Эта поздняя марина Ивана Айвазовского, в которой мастер достиг удивительной прозрачности, используя технику лессировки, то есть нанося тончайшие слои краски друг на друга. С годами, а написана картина в 1875, краска стала осыпаться. Живописное полотно Айвазовского дважды «лечили» в Москве, а в 1990-ых годах за неё взялась художник-реставратор Иркутского художественного музея Галина Муравьёва. Местами холст прорвался, сверху были наложены заплатки. Пришлось переносить картину на новую основу.

— Мы её укрепили, сдублировали, здесь множественные тонировки были реставраций предыдущих ещё, наша задача была их уточнить. Осталось покрыть ещё её покровной плёночкой, окантовать и в раму вставить, — говорит художник-реставратор Иркутского областного художественного музея.

В марте «Утро в Венеции» выставят на всеобщее обозрение. Картина будет центральной в экспозиции.

— В художественном музее хранятся 10 произведений Ивана Константиновича Айвазовского — это 5 живописных полотен и 5 графических произведений. И впервые за долгие годы вся коллекция Айвазовского будет представлена в марте на выставке, посвящённой 200-летию великого мариниста, — говорит научный сотрудник Иркутского областного художественного музея Анна Потапова.

Сейчас в реставрационной мастерской музея в очереди и другие миниатюры: «Закат у острова Капри» и «Марина». Из хранилищ графику Айвазовского достают редко, этот его «Корабль среди волн» реставратор Галина Муравьёва видит впервые. Кроме работ русского живописца, на выставке покажут и морские виды Лагорио, Боголюбова и Воробьёва. Пока их будут готовить к «выходу в свет»: уберут загрязнения, трещинки затонируют, некоторые марины вставят в рамы.

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