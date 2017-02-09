Автобусные рейсы из Челябинска в Казахстан отменены из-за морозов
Пока отменены три автобуса в разные города соседней республики.
Пока отменены три автобуса в разные города соседней республики.
Автобусные рейсы из Челябинска в Казахстан отменяют
Как сообщили на Северном автовокзале, отменен рейс в Костанай на 15.45, в Рудный на 17.03, а также в Лисаковск на 21.01.
Кроме того, отменены дневные рейсы в направлении Карталов, однако билеты на вечер купить уже можно.
Отметим, что рейсы отменены
Как следует из трехдневного прогноза погоды, предстоящей ночью в регионе будет минус 26−31 на фоне