Автобусные рейсы из Челябинска в Казахстан отменены из-за морозов

Автобусные рейсы из Челябинска в Казахстан отменяют из-за морозов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщили на Северном автовокзале, отменен рейс в Костанай на 15.45, в Рудный на 17.03, а также в Лисаковск на 21.01.

Кроме того, отменены дневные рейсы в направлении Карталов, однако билеты на вечер купить уже можно.

Отметим, что рейсы отменены из-за аномальных морозов. Сегодня, 9 февраля, на территории региона отмечается небольшой снег и метели, столбики термометров показывают 16 градусов, в горах и низинах — 25. Ощущение мороза усиливает северный — северо-восточный ветер с порывами до 16 метров в секунду.