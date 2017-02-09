Транспортная прокуратура запретила катать людей на опасном теплоходе
Хозяин перевозил пассажиров на списанном судне.
Хозяин перевозил пассажиров на списанном судне.
Пермская транспортная прокуратура провела проверку водного транспорта. Выяснилось, что частный предприниматель катает людей на давно списанном теплоходе «Ермак».
Судно сняли с учёта ещё в 2010 году. Но летом 2016 года частник перевозил на нём людей по реке Кама в районе поселка Пожва.
«Данный факт создал потенциальную опасность судоходству, угрозу жизни и здоровью судового экипажа и пассажиров, сохранности перевозимых грузов, экологической безопасности, — говорится в сообщении транспортной прокуратуры. — В связи с этим Пермский транспортный прокурор направил исковое заявление о запрете эксплуатации теплохода “Ермак” в суд».
Индустриальный районный суд Перми согласился с доводами прокуратуры. Теперь хозяин теплохода не сможет его использовать, пока не пройдёт классификационное освидетельствование и не получит документы, подтверждающие годность судна к плаванию.