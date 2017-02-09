Транспортная прокуратура запретила катать людей на опасном теплоходе

Пермская транспортная прокуратура провела проверку водного транспорта. Выяснилось, что частный предприниматель катает людей на давно списанном теплоходе «Ермак».

Судно сняли с учёта ещё в 2010 году. Но летом 2016 года частник перевозил на нём людей по реке Кама в районе поселка Пожва.

«Данный факт создал потенциальную опасность судоходству, угрозу жизни и здоровью судового экипажа и пассажиров, сохранности перевозимых грузов, экологической безопасности, — говорится в сообщении транспортной прокуратуры. — В связи с этим Пермский транспортный прокурор направил исковое заявление о запрете эксплуатации теплохода “Ермак” в суд».

Индустриальный районный суд Перми согласился с доводами прокуратуры. Теперь хозяин теплохода не сможет его использовать, пока не пройдёт классификационное освидетельствование и не получит документы, подтверждающие годность судна к плаванию.