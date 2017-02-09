СМИ: Эйфелеву башню в целях безопасности окружат стеклянной стеной

Ранее, в преддверии чемпионата Европы по футболу 2016 года, вокруг башни были установлены металлические заграждения и пункты досмотра. Ожидается, что на смену неприглядным зеленым барьерам уже осенью придет пуленепробиваемая стеклянная стена.

Стоимость заграждения, высота которого будет 2,5 метра, составит, по данным газеты, 20 миллионов евро.

По словам заместителя мэра Парижа Жан-Франсуа Мартена, «все работы по усилению безопасности Эйфелевой башни будут вестись в сотрудничестве с архитекторами, чтобы как можно лучше вписать стену в окружающий ландшафт».