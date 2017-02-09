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16:00 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Эйфелеву башню в целях безопасности окружат стеклянной стеной

ПАРИЖ, 9 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Самую главную достопримечательность Парижа — Эйфелеву башню — окружат стеклянной стеной из соображений безопасности, передает в четверг газета Parisien.

Источник: РИА Новости

Ранее, в преддверии чемпионата Европы по футболу 2016 года, вокруг башни были установлены металлические заграждения и пункты досмотра. Ожидается, что на смену неприглядным зеленым барьерам уже осенью придет пуленепробиваемая стеклянная стена.

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Стоимость заграждения, высота которого будет 2,5 метра, составит, по данным газеты, 20 миллионов евро.

По словам заместителя мэра Парижа Жан-Франсуа Мартена, «все работы по усилению безопасности Эйфелевой башни будут вестись в сотрудничестве с архитекторами, чтобы как можно лучше вписать стену в окружающий ландшафт».

Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы. В год памятник принимает около 7 миллионов посетителей, причем 75% из них приезжают из-за рубежа.

Комментарии
1
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
вотэтоздорово
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