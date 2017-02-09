Wikipedia признала Daily Mail ненадежным источником и запретила ссылаться на газету

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Интернет-энциклопедия Wikipedia признала британскую газету Daily Mail ненадежным источником информации и запретила ссылаться на нее в своих статьях. Информация о принятом редакторами энциклопедии решении опубликована в среду на ее сайте.

Единогласным решением определено, что Daily Mail является, как правило, ненадежным источником, и ссылки на нее должны быть в целом запрещены, особенно в случаях, когда есть более надежные источники