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14:24 (мск), источник: ТАСС

Wikipedia признала Daily Mail ненадежным источником и запретила ссылаться на газету

Теперь при попытке редакторов интернет-энциклопедии установить в том или ином материале ссылку на таблоид будет происходить автоматическое оповещение о запрете.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Интернет-энциклопедия Wikipedia признала британскую газету Daily Mail ненадежным источником информации и запретила ссылаться на нее в своих статьях. Информация о принятом редакторами энциклопедии решении опубликована в среду на ее сайте.

Единогласным решением определено, что Daily Mail является, как правило, ненадежным источником, и ссылки на нее должны быть в целом запрещены, особенно в случаях, когда есть более надежные источники

Отмечается, что при попытке редакторов интернет-энциклопедии установить в том или ином материале ссылку на британский таблоид будет происходить автоматическое оповещение о запрете. Несмотря на то, что в статьях Wikipedia присутствуют тысячи ссылок на Daily Mail, руководство интернет-ресурса обратилось к волонтерам с просьбой удалить их, а при возможности — заменить на более достоверные источники.

Комментарии
3
А Б
Странно, что один источник ненадёжной информации признал таковым другой. Очевидно, между ними идёт борьба за то, как бы ненароком не занять первое место в негласном соревновании на ненадёжность.
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конь педальный
А на CNN можно?
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ЯГУАР
Гут вазелин!
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