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14:31 (мск), источник: ИА Башинформ

Юного уфимца покажут на Первом канале в детском шоу талантов

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Юный уфимец успешно прошел кастинг в детское шоу талантов «Лучше всех» на Первом канале. Девятилетний Алексей Назаров, занимающийся ушу, еще в декабре отправился в Москву на отборочный тур. В середине января он уже принял участие в съемках программы.

С инициативой попробовать свои силы в новой детской программе выступил тренер Алексея.

«Алексей занимается ушу с пяти лет. Он — трудолюбивый и старательный ученик. Несмотря на юный возраст, в копилке моего воспитанника много наград самого разного уровня, — рассказал агентству “Башинформ” тренер-инструктор Федерации ушу Уфимско-Табынского землячества казаков Никита Авдеев. — Я подумал, что этот талантливый ребенок достоин стать одним из участников телевизионного шоу на Первом канале».

Мальчику очень понравилось участие в съемках шоу в телецентре «Останкино». Он сделал совместное фото с Максимом Галкиным и взял у него автограф.

О том, когда на Первом канале выйдет программа с участием Алексея Назарова, «Башинформ» сообщит позже.

С 17 по 22 февраля юный уфимец вместе со своими товарищами по команде вновь будет находиться в Москве, где примет участие в международном турнире «Звезды ушу-2017». Спортсмены Федерации ушу Уфимско-Табынского землячества казаков занимаются на базе Башкирской гимназии № 140 им. Зайнаб Биишевой.

Справка. Телевизионная программа «Лучше всех» впервые вышла в эфир 6 ноября 2016 года. Ее участники — дети в возрасте от трех до 12 лет. В студии Первого канала юные дарования демонстрируют свои таланты, а также доказывают зрителям, что они — лучше всех.

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