В Волгограде начал работать девятый экологический пост

В Волгограде Год экологии начался с установки нового автоматического поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Очередной «беспристрастный» экологический контролер появился в центре города — на территории Волгоградской академии физической культуры и спорта.

Место размещения объекта было выбрано не случайно. Посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха функционируют во всех районах города. Новый «экоконтролер» в Волгограде стал девятым и вторым — в Центральном районе: первый установлен по ул. Гагарина и работает в дискретном, то есть «ручном» режиме.

— Новый автоматический пост будет оценивать атмосферный воздух в местах массового скопления людей. Здесь расположен объект культурного наследия — Мамаев Курган, рядом строится большой стадион, — пояснил начальник отдела организации мониторинга окружающей среды комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области Михаил Мытарев.

Пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха установлен в рамках реализации программы охраны окружающей среды. Объект станет частью единой территориальной системы наблюдения атмосферного воздуха, которая уже включает 8 таких «экоконтролеров»: 4 работают в автоматическом режиме (посты расположены в Советском, Тракторозаводском, Дзержинском и Ворошиловском районах), еще 4, которые размещены в Кировском, Краснооктябрьском, Центральном, Красноармейском районах, являются пробоотборными. Новый пост будет в автоматическом режиме анализировать концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и передавать полученные результаты в отдел мониторинга окружающей среды облкомприроды.

— Конструктивно объект — это экологический павильон и средства измерения, которые позволяют оценивать в атмосферном воздухе загрязняющие вещества, попадающие в него как от промышленных предприятий, так и в результате выбросов автотранспорта. Пост оборудован жизнеобеспечивающей системой, что позволяет проводить измерения без нахождения внутри него человека. Специалист может раз в одну-две недели приезжать, менять расходные материалы, а информация о загрязнении воздуха поступает автоматически каждые 20 минут непосредственно на рабочее место в комитет, где уже в нашем отделе данные анализируются, обобщаются и направляются для принятия решений либо мер в контрольно-надзорные органы нашего региона, — рассказал Михаил Мытарев.

Таким образом, объект, стоимость которого порядка 5 млн рублей, экономит на зарплате работникам. Но электроника не заменит полностью «ручные» посты. Как пояснила заместитель начальника Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Курдина, не все вредные вещества распознают автоматические газоанализаторы: из 13 наблюдаемых химических соединений, опасных для здоровья, только семь «отбираются» приборами без участия человека. Среди них — окислы азота, сероводород, диоксид серы, оксид углерода, то есть те вещества, которые выбрасывают в атмосферу промышленные предприятия и транспорт.

Специалисты уверены: введение в эксплуатацию девятого поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха удовлетворило потребность регионального центра в обеспеченности экологическими контролерами. Следующий этап реализации программы охраны окружающей среды — развитие системы автоматических пунктов наблюдения за окружающей средой в районах Волгоградской области: средства на приобретение экопостов запланированы.