Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Девять продуктов, которые утоляют жажду
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
14:13 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде начал работать девятый экологический пост

Автоматический стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха установили в центре Волгограда.

В Волгограде Год экологии начался с установки нового автоматического поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Очередной «беспристрастный» экологический контролер появился в центре города — на территории Волгоградской академии физической культуры и спорта.

Место размещения объекта было выбрано не случайно. Посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха функционируют во всех районах города. Новый «экоконтролер» в Волгограде стал девятым и вторым — в Центральном районе: первый установлен по ул. Гагарина и работает в дискретном, то есть «ручном» режиме.

— Новый автоматический пост будет оценивать атмосферный воздух в местах массового скопления людей. Здесь расположен объект культурного наследия — Мамаев Курган, рядом строится большой стадион, — пояснил начальник отдела организации мониторинга окружающей среды комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области Михаил Мытарев.

Пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха установлен в рамках реализации программы охраны окружающей среды. Объект станет частью единой территориальной системы наблюдения атмосферного воздуха, которая уже включает 8 таких «экоконтролеров»: 4 работают в автоматическом режиме (посты расположены в Советском, Тракторозаводском, Дзержинском и Ворошиловском районах), еще 4, которые размещены в Кировском, Краснооктябрьском, Центральном, Красноармейском районах, являются пробоотборными. Новый пост будет в автоматическом режиме анализировать концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и передавать полученные результаты в отдел мониторинга окружающей среды облкомприроды.

— Конструктивно объект — это экологический павильон и средства измерения, которые позволяют оценивать в атмосферном воздухе загрязняющие вещества, попадающие в него как от промышленных предприятий, так и в результате выбросов автотранспорта. Пост оборудован жизнеобеспечивающей системой, что позволяет проводить измерения без нахождения внутри него человека. Специалист может раз в одну-две недели приезжать, менять расходные материалы, а информация о загрязнении воздуха поступает автоматически каждые 20 минут непосредственно на рабочее место в комитет, где уже в нашем отделе данные анализируются, обобщаются и направляются для принятия решений либо мер в контрольно-надзорные органы нашего региона, — рассказал Михаил Мытарев.

Таким образом, объект, стоимость которого порядка 5 млн рублей, экономит на зарплате работникам. Но электроника не заменит полностью «ручные» посты. Как пояснила заместитель начальника Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Курдина, не все вредные вещества распознают автоматические газоанализаторы: из 13 наблюдаемых химических соединений, опасных для здоровья, только семь «отбираются» приборами без участия человека. Среди них — окислы азота, сероводород, диоксид серы, оксид углерода, то есть те вещества, которые выбрасывают в атмосферу промышленные предприятия и транспорт.

Специалисты уверены: введение в эксплуатацию девятого поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха удовлетворило потребность регионального центра в обеспеченности экологическими контролерами. Следующий этап реализации программы охраны окружающей среды — развитие системы автоматических пунктов наблюдения за окружающей средой в районах Волгоградской области: средства на приобретение экопостов запланированы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Волгограде начал работать девятый экологический пост
В МИД РФ рассказали о совместном с Японией освоении Курил
СМИ: ЦБ планирует передавать банкам все данные о долгах россиян
Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь
Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы
Туроператоры почти полностью отказались от продажи горящих туров
Во Франции прогремел взрыв на АЭС
Wikipedia признала Daily Mail ненадежным источником
Спорт
Сборная России стартует на Шведских играх домашним матчем 9 февраля сборная России по хоккею стартует на третьем этапе Еврохоккейтура, Шведских играх, причем первый матч против Финляндии проведет на домашнем льду
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь