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14:39 (мск), источник: dostup1.ru

Полицейский просадил в тотализаторе 300 тыс. рублей в Магнитогорске

Всего правоохранитель присвоил 800 тыс., за что получил условный срок.

В Магнитогорске (Челябинская область) экс-сотрудник полиции получил условный срок за присвоение около 800 тыс. рублей, изъятых в качестве улик по уголовному делу, — часть денег мужчина проиграл на тотализаторе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции хранил деньги, изъятые в ходе осмотра происшествия, в рабочем сейфе, но иногда использовал их, чтобы делать спортивные ставки. В один из дней страж порядка обнаружил, что проиграл на тотализаторе 300 тыс. После этого любитель азартных игр не вышел на работу, а из сейфа пропало еще около 500 тыс. рублей. От следствия страж порядка скрывался в разных городах России, пока не приехал к родственникам в Магнитогорск.

«После задержания сотрудник полиции признал свою вину. Свой поступок никак не объяснил. Пропавшие деньги не вернул. Наложить арест на имущество мы не смогли, так как имущества за ним не числится. Дело по статье 160 УК РФ — “Присвоение или растрата” — было передано в суд», — рассказал руководитель Ленинского межрайонного СО СУ СКР по Челябинской области Виктор Липаткин.

Как рассказали в Ленинском райсуде Магнитогорска, полицейского приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Ольга Плеханова.

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