Работу ледового городка в Перми продлили до 19 февраля

Ледовый городок «Эко-Сад» продолжает свою работу. Предполагалось, что его начнут разбирать уже в начале следующей недели, но городской комитет по культуре решил продлить его работу до 19 февраля включительно. Об этом на своей страничке в социальных сетях сообщил Андрей Каменский, начальник информационно-аналитического департамента администрации Перми.

С момента открытия городок посетили уже около 350 тысяч человек.

«Помимо горожан, самый большой ледовый комплекс в России регулярно принимает у себя и приезжих гостей из соседних регионов, а также иностранных туристов, — рассказывает агентство социокультурных проектов. — С помощью инфокиосков, впервые установленных в ледовом комплексе в этом году, горожане и гости города уже отправили 8849 интерактивных поздравлений. Инфокиоски установлены у главной ёлки Перми: на одном посетители комплекса могут записать и отправить своим друзьям и близким видеопоздравление из зимнего “сердца” города, а с помощью другого — собрать открытку на память и отправить на другой конец света с помощью электронной почты».

Как сообщается на официальном сайте пермского ледового городка, «Эко-Сад» работает ежедневно с 12 до 23 часов.