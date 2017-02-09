День всех влюбленных омичи могут провести на коньках

Гостей ждут на массовые катания на коньках, а также на интересную программу.

В этот день на катке стадиона «Юность» состоится череда культурно-развлекательных мероприятий, а также розыгрыш подарков и призов. В этот день для всех влюбленных пар будет действовать специальное предложение на посещение открытого льда — вход для двоих, по цене одного. В качестве приятного сюрприза сотрудники комплекса подготовили для всех участников бесплатные напитки и сладости.

«Зимний спортивный сезон в разгаре и самое время провести свой досуг активно и с пользой для здоровья. Интерес к массовым катаниям на коньках ежегодно растет, ни один из открытых городских ледовых стадионов не пустует. Вечерами в будни и в выходные дни сотни омичей приходят, чтобы покататься на коньках, поэтому и в День святого Валентина мы решили провести праздник на льду. Уверен, омичи по достоинству оценят подготовленную для них развлекательную программу и с пользой проведут время», — отметил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска Михаил Расин.

Начало развлекательной программы в 17:00, лотерея и розыгрыш призов в 19:00.