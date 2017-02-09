Авиалайнер «Краснодар» совершил первый рейс
9 февраля аэропорт краевого центра принял самолет авиакомпании «Россия», которому присвоено имя «Краснодар».
9 февраля аэропорт краевого центра принял самолет авиакомпании «Россия», которому присвоено имя «Краснодар».
Первый рейс самолет выполнил по маршруту «Москва-Краснодар».
Авиалайнер Boeing 737−800 (VQ-BVU) под названием «Краснодар» рассчитан на перевозку 168 пассажиров (12 —
В зимнем расписании 2016−2017 годов авиакомпания выполняет два ежедневных рейса из Краснодара в