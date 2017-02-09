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16:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Instagram москвички с забавными названиями городов России прославился в сети

Жительница Москвы Мария Круглая прославилась необычными публикациями в Instagram: девушка выискивает в «Яндекс. Картах» интересные топонимы и составляет из них коллажи.

Нередко девушка совмещает названия рек, озер, городов и поселков, что создает комический эффект. Владелица профиля рассказала ресурсу Tjournal, что всегда интересовалась необычными географическими названиями и могла часами разглядывать карту.

Искать любопытные топонимы ей помогают подписчики, которых у девушки чуть больше трех тысяч.

По признанию Круглой, на ведение аккаунта ее вдохновил американец Дэмиен Радд, который размещает в профиле @sadtopographies грустные топонимы, найденные на Google Maps.

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