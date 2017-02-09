Соревнования автолюбителей «Зимний кубок 2017» пройдут в Ростове

Как сообщает информационная служба ДГТУ, организованные опорным вузом совместно с федерацией автомобильного спорта Ростовской области соревнования начнутся в 10.30. Водители будут стартовать от главного корпуса университета.

Протяженность маршрута составит около 100 км. Он пройдет по улицам города и через автодром, где участникам предстоит демонстрировать мастерство вождения.

В ходе состязаний автолюбители должны будут продемонстрировать мастерство вождения и точность следования графику движения. Главная задача водителей — соблюдение правил дорожного движения и четкость следования маршрутной карте, умение ориентироваться на местности.

Соревнования закончатся в 16.00 возле главного корпуса ДГТУ, а 18.00 состоится награждение победителей. Их определят в нескольких категориях: абсолютный победитель, лучшая семейная команда, лучшая команда университета.

Для участия в «Зимнем кубке 2017» автолюбителям нужно зарегистрироваться до полудня 11 февраля, позвонив по телефону: 251−35−45, или подать заявку на электронную почту: rallydonstu@mail.ru.