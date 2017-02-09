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17:40 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Австралиец провел несколько часов в болоте, высунув только нос

Австралиец не справился с управлением экскаватора, работая на дамбе, и упал в болото, где провел несколько часов. Ему удалось выжить только потому, что на поверхности остался торчать его нос, и мужчина смог дышать.

Это произошло в 300 километрах к северу от Сиднея — под экскаватором, которым управлял работавший на дамбе 45-летний Дэниел Миллер, внезапно осыпалась земля, и он упал в воду. Мужчину придавило рулем трехтонной машины, поэтому он не мог выбраться самостоятельно.

По словам Миллера, выжить ему помогло то, что он принял позу, которой научился на занятиях йогой. Так он смог дышать и позвать на помощь.

«Когда я понял, что оказался в ловушке, то постарался держать голову над водой — для этого мне пришлось вытянуть руки и выгнуть спину. Мне кажется, это называется позой кобры, — рассказал австралиец журналистам. — Я не настоящий йог, но могу точно сказать, что йога спасла мою жизнь. Йога и желание жить».

По словам спасателей, мужчина провел в болоте около 2 часов, но его жена утверждает, что ее муж ждал помощи 5 часов.

Сам Миллер сказал, что все время думал только о том, что он должен выжить и вернуться к своей семье — жене и двум маленьким детям.

«Ему очень повезло, что он смог выжить», — рассказал журналистам полицейский Нил Стефенс.

Прибывшим спасателям пришлось сначала откачать немного воды и грязи, чтобы затем подобраться ближе к мужчине и освободить его

«Поразительно, что ему удалось провести столько времени с выгнутой спиной и носом над водой», — поделился один из спасателей.

«Чистая сила духа»

Спасенного Миллера на вертолете доставили в ближайшую больницу в городе Ньюкасл, где врачи обнаружили у мужчины переохлаждение и незначительные травмы спины.

«С Дэном все в порядке! — написала его жена в интернете. — Он оказался в ловушке — прижатый экскаватором, с ускользавшей из-под ног болотистой почвой. Только сила духа и жажда жизни помогли ему выжить. Кроме того, он сильный и здоровый мужчина. Эта история не имеет никакого отношения к удаче: это невероятное усилие, предпринятое невероятным человеком».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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