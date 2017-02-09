Австралиец провел несколько часов в болоте, высунув только нос

Это произошло в 300 километрах к северу от Сиднея — под экскаватором, которым управлял работавший на дамбе 45-летний Дэниел Миллер, внезапно осыпалась земля, и он упал в воду. Мужчину придавило рулем трехтонной машины, поэтому он не мог выбраться самостоятельно.

По словам Миллера, выжить ему помогло то, что он принял позу, которой научился на занятиях йогой. Так он смог дышать и позвать на помощь.

«Когда я понял, что оказался в ловушке, то постарался держать голову над водой — для этого мне пришлось вытянуть руки и выгнуть спину. Мне кажется, это называется позой кобры, — рассказал австралиец журналистам. — Я не настоящий йог, но могу точно сказать, что йога спасла мою жизнь. Йога и желание жить».