В микрорайоне «Ботанический» Октябрьского района будет работать выездная налоговая приемная

С 11:00 до 14:00 все желающие смогут получить консультацию специалистов по предоставлению налоговых льгот и вычетам, имущественным налогам, а также при наличии паспорта подключиться к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика».

Напомним, что с помощью «Личного кабинета» можно оплатить налоги и задолженность по ним, получать уведомления и задать интересующие вопросы не приходя в налоговую службу.

Региональный проект «Мобильный налоговый офис» создан УФНС России по Самарской области и стартовал в январе 2017 года. В планах — расширить географию выездов в отдаленные районы губернии, а также на предприятия и организации. «Мобильные налоговые офисы» (три микроавтобуса с символикой ФНС России) работают два раза в месяц по субботам.