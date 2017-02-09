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15:31 (мск), источник: Volga News

В микрорайоне «Ботанический» Октябрьского района будет работать выездная налоговая приемная

В микрорайоне «Ботанический» Октябрьского района Самары 11 февраля на ул. Мичурина, 138 будет работать выездная налоговая приемная, сообщает сайт регправительсва.

С 11:00 до 14:00 все желающие смогут получить консультацию специалистов по предоставлению налоговых льгот и вычетам, имущественным налогам, а также при наличии паспорта подключиться к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика».

Напомним, что с помощью «Личного кабинета» можно оплатить налоги и задолженность по ним, получать уведомления и задать интересующие вопросы не приходя в налоговую службу.

Региональный проект «Мобильный налоговый офис» создан УФНС России по Самарской области и стартовал в январе 2017 года. В планах — расширить географию выездов в отдаленные районы губернии, а также на предприятия и организации. «Мобильные налоговые офисы» (три микроавтобуса с символикой ФНС России) работают два раза в месяц по субботам.

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