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15:45 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Территорию «Лужников» осветят 1,5 тысячи новых фонарей

На аллее Славы останутся исторические светильники, на остальной территории спорткомплекса будут современные приборы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На территории спорткомплекса «Лужники» появится 1,5 тысячи новых светильников. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

По его словам, выбор дизайна уличных осветительных приборов оказался непростой задачей. «Мы рассмотрели множество вариантов и решили оставить старые образцы фонарей на аллее Славы, чтобы сохранить её исторический вид. На остальной территории установим современные светильники, дизайн которых будет отсылать посетителей к теме спорта», — рассказал заммэра.

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Главными задачами при выборе фонарей были сохранение исторического облика стадиона и в то же время более интенсивное освещение некоторых площадок.

Светильники установят на 1200 опорах различного типа, часть из которых уже готова. Все фонари появятся на территории после завершения строительных работ в «Лужниках».

Планируется, что, помимо уличного освещения, также сделают архитектурную подсветку на фасаде стадиона: праздничную — на время проведения мероприятий и будничную — для освещения стадиона в ночное время.

Большая спортивная арена «Лужников» примет матч открытия, один из полуфиналов и финал чемпионата мира по футболу 2018 года.

После реконструкции стадион будет вмещать до 81 тысячи болельщиков вместо 78 тысяч. На нём появится единый центр управления с удобным визуальным обзором всех трибун и игрового поля, здесь будет установлено два больших видеоэкрана для просмотра матчей.

Завершить работы, которые начались в 2014 году, планируется в марте 2017 года.

Спорткомплекс «Лужники» войдёт в десятку крупнейших в мире футбольных арен.

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