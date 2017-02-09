Территорию «Лужников» осветят 1,5 тысячи новых фонарей
На аллее Славы останутся исторические светильники, на остальной территории спорткомплекса будут современные приборы.
На аллее Славы останутся исторические светильники, на остальной территории спорткомплекса будут современные приборы.
На территории спорткомплекса «Лужники» появится 1,5 тысячи новых светильников. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
По его словам, выбор дизайна уличных осветительных приборов оказался непростой задачей. «Мы рассмотрели множество вариантов и решили оставить старые образцы фонарей на аллее Славы, чтобы сохранить её исторический вид. На остальной территории установим современные светильники, дизайн которых будет отсылать посетителей к теме спорта», — рассказал заммэра.
Главными задачами при выборе фонарей были сохранение исторического облика стадиона и в то же время более интенсивное освещение некоторых площадок.
Светильники установят на 1200 опорах различного типа, часть из которых уже готова. Все фонари появятся на территории после завершения строительных работ в «Лужниках».
Планируется, что, помимо уличного освещения, также сделают архитектурную подсветку на фасаде стадиона: праздничную — на время проведения мероприятий и будничную — для освещения стадиона в ночное время.
Большая спортивная арена «Лужников» примет матч открытия, один из полуфиналов и финал чемпионата мира по футболу 2018 года.
После реконструкции стадион будет вмещать до 81 тысячи болельщиков вместо 78 тысяч. На нём появится единый центр управления с удобным визуальным обзором всех трибун и игрового поля, здесь будет установлено два больших видеоэкрана для просмотра матчей.
Завершить работы, которые начались в 2014 году, планируется в марте 2017 года.
Спорткомплекс «Лужники» войдёт в десятку крупнейших в мире футбольных арен.