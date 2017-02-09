Температура в Москве поднимется выше нормы на ближайшую пятидневку

«В предстоящую пятидневку средняя температура будет колебаться в небольших пределах, превышающих норму на 4 градуса. Будет преобладать облачная погода с небольшим снегом и умеренным северо-западным ветром. На дорогах и тротуарах местами гололедица», — рассказали в ведомстве.

В четверг, 9 февраля, согласно прогнозу синоптиков, в Москве будет не выше минус 6 градусов, по области — не выше минус 7.

В пятницу в отдельных районах региона появится слабый гололед. Днем в столице ожидается до минус 4, в Подмосковье — до минус 6 градусов. В субботу температурный фон существенно не изменится.