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19:21 (мск), источник: Интерфакс

Температура в Москве поднимется выше нормы на ближайшую пятидневку

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU — Потепление в московском регионе продолжится, температура воздуха в ближайшие дни будет выше климатической нормы, сообщили в четверг «Интерфаксу» в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

Источник: Агентство «Москва»

«В предстоящую пятидневку средняя температура будет колебаться в небольших пределах, превышающих норму на 4 градуса. Будет преобладать облачная погода с небольшим снегом и умеренным северо-западным ветром. На дорогах и тротуарах местами гололедица», — рассказали в ведомстве.

В четверг, 9 февраля, согласно прогнозу синоптиков, в Москве будет не выше минус 6 градусов, по области — не выше минус 7.

В пятницу в отдельных районах региона появится слабый гололед. Днем в столице ожидается до минус 4, в Подмосковье — до минус 6 градусов. В субботу температурный фон существенно не изменится.

В воскресенье, 12 февраля, в регионе прогнозируется интенсивное падение атмосферного давления. В столице столбики термометров днем опустятся до минус 6 градусов, по области — до минус 8.

13 и 14 февраля синоптики ожидают в Москве и Подмосковье дневные температуры до минус 8 и минус 5 градусов соответственно.

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Температура воздуха в московском регионе превысит норму
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