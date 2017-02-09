Температура в Москве поднимется выше нормы на ближайшую пятидневку
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU — Потепление в московском регионе продолжится, температура воздуха в ближайшие дни будет выше климатической нормы, сообщили в четверг «Интерфаксу» в
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU — Потепление в московском регионе продолжится, температура воздуха в ближайшие дни будет выше климатической нормы, сообщили в четверг «Интерфаксу» в
«В предстоящую пятидневку средняя температура будет колебаться в небольших пределах, превышающих норму на 4 градуса. Будет преобладать облачная погода с небольшим снегом и умеренным
В четверг, 9 февраля, согласно прогнозу синоптиков, в Москве будет не выше минус 6 градусов, по области — не выше минус 7.
В пятницу в отдельных районах региона появится слабый гололед. Днем в столице ожидается до минус 4, в Подмосковье — до минус 6 градусов. В субботу температурный фон существенно не изменится.
В воскресенье, 12 февраля, в регионе прогнозируется интенсивное падение атмосферного давления. В столице столбики термометров днем опустятся до минус 6 градусов, по области — до минус 8.
13 и 14 февраля синоптики ожидают в Москве и Подмосковье дневные температуры до минус 8 и минус 5 градусов соответственно.