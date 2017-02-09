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15:49 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Смертность снизилась на 2,2% в 2016 году в Иркутской области

Сергей Левченко привел данные об уровне смертности на своей пресс-конференции.

Смертность в Иркутской области снизилась в 2016 году на 2,2%, по сравнению с 2015 годом. Это 714 сохраненных жизней. Об этом сообщил в ходе своей пресс-конференции губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Глава региона отметил, что недавно посетил второй палатный блок Иркутской областной клинической больницы, который начинает работать в полную силу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«За 2016 год показатель младенческой смертности составил 6,2 на 1000 детей, родившихся живыми, и снизился на 11,3% по сравнению с 2015 годом. Нам есть еще куда стремиться, — отметил Сергей Левченко.

Показатель смертности от болезней органов кровообращения уменьшился на 2,9% по сравнению с 2015 годом. Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий уменьшился на 21,3%. Смертность от туберкулеза за 2016 год снизилась на 12,9%. Показатель смертности от болезней органов пищеварения по сравнению с 2015 годом уменьшился на 25,8% и составляет 62,3 на 100 тыс. населения (за2015 г. 84,0) — это лучший показатель темпов снижения в Сибирском федеральном округе.

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