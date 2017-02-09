Смертность снизилась на 2,2% в 2016 году в Иркутской области

Смертность в Иркутской области снизилась в 2016 году на 2,2%, по сравнению с 2015 годом. Это 714 сохраненных жизней. Об этом сообщил в ходе своей пресс-конференции губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Глава региона отметил, что недавно посетил второй палатный блок Иркутской областной клинической больницы, который начинает работать в полную силу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«За 2016 год показатель младенческой смертности составил 6,2 на 1000 детей, родившихся живыми, и снизился на 11,3% по сравнению с 2015 годом. Нам есть еще куда стремиться, — отметил Сергей Левченко.