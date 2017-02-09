Смертность снизилась на 2,2% в 2016 году в Иркутской области
Сергей Левченко привел данные об уровне смертности на своей
Сергей Левченко привел данные об уровне смертности на своей
Смертность в Иркутской области снизилась в 2016 году на 2,2%, по сравнению с 2015 годом. Это 714 сохраненных жизней. Об этом сообщил в ходе своей
«За 2016 год показатель младенческой смертности составил 6,2 на 1000 детей, родившихся живыми, и снизился на 11,3% по сравнению с 2015 годом. Нам есть еще куда стремиться, — отметил Сергей Левченко.
Показатель смертности от болезней органов кровообращения уменьшился на 2,9% по сравнению с 2015 годом. Показатель смертности от