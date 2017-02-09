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15:28 (мск), источник: Интерфакс

Шесть человек попали в больницы Екатеринбурга с обморожениями после ночных 30-градусных морозов

Екатеринбург. 9 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — За медицинской помощью в больницы Екатеринбурга за минувшие двое суток обратились шесть человек, пострадавших от обморожений, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе Горздрава в четверг.

«Все пострадавшие — взрослые. Детей среди них нет. Они были госпитализированы с поверхностными обморожениями», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что среди пострадавших — двое людей без определенного места жительства.

Согласно прогнозу гидрометцентра России, ночью 8 и 9 февраля температура воздуха опускалась до минус 29 градусов. Днем температура составляла -19 градусов.

Ранее сообщалось, что аномально холодная погода ожидается в Свердловской области, объявлено штормовое предупреждение. В период с 7 по 11 февраля в регионе прогнозируется температура воздуха ночью до 30 градусов мороза, а в отдельных местах — до 40 градусов, что на 7−9 градусов ниже нормы.

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