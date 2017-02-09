Шесть человек попали в больницы Екатеринбурга с обморожениями после ночных 30-градусных морозов

«Все пострадавшие — взрослые. Детей среди них нет. Они были госпитализированы с поверхностными обморожениями», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что среди пострадавших — двое людей без определенного места жительства.

Согласно прогнозу гидрометцентра России, ночью 8 и 9 февраля температура воздуха опускалась до минус 29 градусов. Днем температура составляла -19 градусов.

Ранее сообщалось, что аномально холодная погода ожидается в Свердловской области, объявлено штормовое предупреждение. В период с 7 по 11 февраля в регионе прогнозируется температура воздуха ночью до 30 градусов мороза, а в отдельных местах — до 40 градусов, что на 7−9 градусов ниже нормы.