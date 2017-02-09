В Нижний Новгород задерживается рейс из Гоа

По расписанию самолет должен прибыть сегодня 9 февраля в 17.25, но расчетное время прибытия — 18.05. Вылетел самолет из Гоа в 12.30. Нижегородский аэропорт готов приему рейса, сообщили в пресс-службе аэропорта. Получить комментарии Azur air не удалось.

По расписанию из Нижнего Новгорода обратно в Даболим самолет должен отправиться в 22.25.

Напомним, самолет из Нижнего Новгорода на Гоа летает раз в 10 дней.