Жители Свердловской области подали более ста заявок на получение гектара земли на Дальнем Востоке

На официальном портале надальнийвосток.рф сообщается, что в общей сложности от россиян поступило более 50 тыс. заявлений в уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа. Больше всего земли хотят получить жители Приморского края.

Напомним, программа «Дальневосточный гектар» стартовала 1 февраля. Благодаря ей любой житель страны может получить в пользование гектар земли в Якутии, Чукотском АО, Магаданской, Амурской, Сахалинской областях. А также в Камчатском, Хабаровском и Приморском краях.

Для этого нужно подать заявку через портал «Госуслуги». Получить землю может любой гражданин РФ сначала на пять лет пользования, а потом либо в аренду на 49 лет, либо в собственность бесплатно. Участок можно использовать в своих целях: строить дом, заниматься сельским хозяйством, развивать туристический бизнес.