1900 процедур ЭКО проведут на Южном Урале за счёт государства

Жительницы Южного Урала, которым был поставлен диагноз «бесплодие», смогут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения за счёт средств ОМС, В 2017 году для Челябинской области выделены 1900 направлений на эту процедуру, сообщают в региональном министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, в листе ожидания на текущий год состоят 1594 пациентки, поэтому высокотехнологичной помощью будут обеспечены все нуждающиеся. Чтобы получить направление на ЭКО, женщина должна пройти комиссию минздрава, после чего её проконсультируют специалисты областного перинатального центра. В 2016 году из 1900 процедур 923 окончились успешными родами.

Добавим, что подробная информация о порядке направления на ЭКО и перечень оказывающих эту услугу организаций размещёны на официальном сайте регионального министерства здравоохранения.