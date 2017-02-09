В Раде предложили увеличить выплаты при рождении ребенка
Народные депутаты группы «Партия «Відродження» внесли в Верховную Раду законопроект, которым предлагается увеличить помощь при рождении ребенка, а также ряд льгот для семей с детьми.
Народные депутаты группы «Партия «Відродження» внесли в Верховную Раду законопроект, которым предлагается увеличить помощь при рождении ребенка, а также ряд льгот для семей с детьми.
Соответствующий законопроект № 6063 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения надлежащего уровня социальной защиты семей с детьми и установления справедливых социальных гарантий детям» опубликован на сайте Верховной Рады.
В документе предлагается повысить выплаты при рождении первого ребенка до 50 прожиточных минимумов (67 750 грн), второй — 70 прожиточных минимумов (94 850 грн) и 100 прожиточных минимумов (135 500 грн) в случае рождения третьего или каждого последующего ребенка. Кроме того, вернуть отмененные в 2014 году выплаты по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и предусмотреть их на уровне не менее 50% прожиточного минимума на месяц (от 678 гривен).
В целом, как отметил во время презентации законопроекта в Верховной Раде первый заместитель председателя партии «Відродження» Владимир Пилипенко, документ является комплексным и вносит изменения в 19 норм 7 законодательных актов, его цель — провести масштабную реформу соцвыплат и стимулировать увеличение рождаемости.
«Со времен обретения Независимости в Украине, за последние 26 лет, уже были три волны падения рождаемости. К сожалению,
И добавил, что затраты государства на реализацию указанного законопроекта составят менее 2% от Бюджета на 2017 год, однако группа рассматривает данную инициативу «как инвестицию в будущее».
В свою очередь соавтор законопроекта, народный депутат Василий Гуляев заявил, что группа рассчитывает на поддержку документа Верховной Радой.
«В законопроекте также предлагается вернуть норму о бесплатном питании учеников младших классов, бесплатное питание для льготных категорий учащихся ПТУ, восстановить нормы, которые позволяли детям из многодетных семей получать бесплатное образование в ВУЗах государственной и коммунальной собственности. Мы призываем коллег по парламенту поддержать наш законопроект, который будет гарантировать украинцам поддержку и создаст условия для воспитания детей», — отметил во время брифинга соавтор законопроекта Василий Гуляев.