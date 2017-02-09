В ряде муниципалитетов Челябинской области пошла вторая волна ОРВИ и гриппа

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации Еткульского района, на прошлой неделе число заболевших с 230 выросло до 290 человек, 70% из них составляют дети дошкольного и школьного возраста. Как пояснила главный врач Еткульской районной больницы Антонина Девятова, это ожидаемый рост, связанный с закрытием карантина.

Глава района Василий Головчинский поручил контролировать ситуацию и рекомендовал закрывать отдельные классы (где число заболевших превышает установленный порог), но не срывать в целом учебный процесс. Как уже сообщало агентство, школьники района сразу после новогодних каникул были отправлены на карантин с 11 по 22 января.

Уровень заболеваемости ОРВИ Златоустовском городском округе также остается на высоком уровне. Как сообщила начальник территориального отдела Роспотребнадзора в городе Златоусте и Кусинском районе Зинаида Губжокова, за прошлую неделю число заболевших выросло на 3% по сравнению с предшествовавшей ей семидневкой. Заболеваемость среди школьников выросла 33,6%, среди взрослых снизилась на 17,6%.

В настоящее время по решению администраций образовательных заведений приостановлен учебный процесс в двух классах в школы № 35 и по 1 классу в школах № 3, 34, 36.

В Копейском городском округе на сегодня болеют ОРВИ и сезонным гриппом 8,5% учащихся школ. Но в ряде учебных заведений процент заболевших выше и было принято решение о закрытии на карантин двух классов школы № 23, пяти классов школы № 6 одного класса школы № 48.