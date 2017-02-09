В Ростовской области госуслуги будут предоставлять через социальные сети
В 2017 году в рамках указа президента РФ в Ростовской области необходимо увеличить количество людей, пользующихся сервисом госуслуг, до 60%.
В 2017 году в рамках указа президента РФ в Ростовской области необходимо увеличить количество людей, пользующихся сервисом госуслуг, до 60%.
Для того, чтобы выполнить эту задачу, правительство региона планирует предоставлять государственные услуги через социальные сети. Об этом сообщил на
«С помощью социальных сетей мы будем не только популяризировать государственные услуги, но и даже предоставлять их. Уже есть общая концепция и техническое задание это проекта. В ближайшее время заказ появится на сайте госзакупок», — сказал министр.