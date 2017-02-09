В Ростовской области госуслуги будут предоставлять через социальные сети

Для того, чтобы выполнить эту задачу, правительство региона планирует предоставлять государственные услуги через социальные сети. Об этом сообщил на пресс-конференции министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.

«С помощью социальных сетей мы будем не только популяризировать государственные услуги, но и даже предоставлять их. Уже есть общая концепция и техническое задание это проекта. В ближайшее время заказ появится на сайте госзакупок», — сказал министр.