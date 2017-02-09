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17:29 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области госуслуги будут предоставлять через социальные сети

В 2017 году в рамках указа президента РФ в Ростовской области необходимо увеличить количество людей, пользующихся сервисом госуслуг, до 60%.

Для того, чтобы выполнить эту задачу, правительство региона планирует предоставлять государственные услуги через социальные сети. Об этом сообщил на пресс-конференции министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.

«С помощью социальных сетей мы будем не только популяризировать государственные услуги, но и даже предоставлять их. Уже есть общая концепция и техническое задание это проекта. В ближайшее время заказ появится на сайте госзакупок», — сказал министр.

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