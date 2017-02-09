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16:00 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе ГИБДД ловит на дорогах попрошаек

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости (Крым). В Симферополе сотрудники ГИБДД в рамках мероприятия «Пешеход» задерживают попрошаек, которые промышляют на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

За один только день были пойманы два нарушителя, которых ждет штраф от 1000 до 1500 рублей.

В то же время за прошлый месяц сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения восемь попрошаек, а за 2016 год — 59, в числе которых граждане России, Молдовы и Украины.

«Работа по удалению “попрошаек” с проезжей части и привлечению их к административной ответственности находится на контроле главы администрации города. Несмотря на то, что есть первостепенные задачи, которые возложены на полицию, мы постоянно проводим работу в данном направлении», — заявил начальник отдела ГИБДД УМВД России по Симферополю Сергей Педан.

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