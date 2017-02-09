В Симферополе ГИБДД ловит на дорогах попрошаек

За один только день были пойманы два нарушителя, которых ждет штраф от 1000 до 1500 рублей.

В то же время за прошлый месяц сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения восемь попрошаек, а за 2016 год — 59, в числе которых граждане России, Молдовы и Украины.

«Работа по удалению “попрошаек” с проезжей части и привлечению их к административной ответственности находится на контроле главы администрации города. Несмотря на то, что есть первостепенные задачи, которые возложены на полицию, мы постоянно проводим работу в данном направлении», — заявил начальник отдела ГИБДД УМВД России по Симферополю Сергей Педан.