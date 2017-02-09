Воронежский институт МЧС станет филиалом Ивановской академии
Оптимизацию образовательных организаций ведомства объяснили необходимостью повысить эффективность работы.
Оптимизацию образовательных организаций ведомства объяснили необходимостью повысить эффективность работы.
Воронежский институт ГПС МЧС России будет реорганизован и присоединен к Ивановской
Как отмечалось на совещании, всего в образовательных организациях в структуре МЧС проходят обучение около 50 тыс. человек.
Оптимизацию образовательных организаций ведомства объяснили необходимостью повысить эффективность работы. Как отмечалось, в этом году Воронежский институт ГПС МЧС России будет реорганизован и присоединен к Ивановской
В МЧС рассчитывают, что оптимизация позволит сократить расходы на содержание образовательных организаций без ущерба образовательному процессу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах по оптимизации Воронежского институту МЧС стало известно осенью 2016-го. Сотрудники вуза разместили в сети петицию с просьбой сохранить учебное учреждение, однако позже было объявлено: вуз в Воронеже все же прекратит свое существование. Студентам пообещали перевод в другие вузы, преподавателям — решение вопроса «в индивидуальном порядке».
2 февраля стало известно об увольнении с поста начальника института Александра Гаврилова, который успел продержаться на этом посту только год.