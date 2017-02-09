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16:05 (мск), источник: ИА REGNUM

Воронежский институт МЧС станет филиалом Ивановской академии

Оптимизацию образовательных организаций ведомства объяснили необходимостью повысить эффективность работы.

Воронежский институт ГПС МЧС России будет реорганизован и присоединен к Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России в качестве филиала. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России, было заявлено 8 февраля на заседании коллегии МЧС России.

Как отмечалось на совещании, всего в образовательных организациях в структуре МЧС проходят обучение около 50 тыс. человек.

Оптимизацию образовательных организаций ведомства объяснили необходимостью повысить эффективность работы. Как отмечалось, в этом году Воронежский институт ГПС МЧС России будет реорганизован и присоединен к Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России в качестве филиала. Также будет реструктурирован Мурманский филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.

В МЧС рассчитывают, что оптимизация позволит сократить расходы на содержание образовательных организаций без ущерба образовательному процессу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах по оптимизации Воронежского институту МЧС стало известно осенью 2016-го. Сотрудники вуза разместили в сети петицию с просьбой сохранить учебное учреждение, однако позже было объявлено: вуз в Воронеже все же прекратит свое существование. Студентам пообещали перевод в другие вузы, преподавателям — решение вопроса «в индивидуальном порядке».

2 февраля стало известно об увольнении с поста начальника института Александра Гаврилова, который успел продержаться на этом посту только год.

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