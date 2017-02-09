Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Тысячи тонн боеприпасов ВСУ у Донецка: сообщение СМИ
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
16:54 (мск), источник: НТА-Приволжье

Кулачные бои и взятие снежной крепости состоятся на Щелоковском хуторе Нижнего Новгорода на Масленицу 26 февраля

Как сообщается на сайте архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор», 26 февраля в 12:00 там начнется народный праздник «Щёлоковская масленица».

Гости окунутся в атмосферу настоящего русского праздника XIX века с Петрушкой и «Вертепом», кулачными боями, в том числе «стенка на стенку», бродячими актёрами и взятием снежной крепости. Традиционно в конце мероприятия пройдёт сожжение чучела Масленицы — символа уходящей зимы.

В программе также ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, катание с горы и на лошадях. Развлекать участников будут фольклорно — этнографические ансамбли: «Свети-Цвет», «Синий Лён», «Макошь», «Покрова», «Оладушки», уличный театр «Бусё».

Ранее сообщалось, что в нижегородском зоопарке «Лимпопо» обитателей в честь Масленицы угостят специально приготовленными блинами.

СПРАВКА

Масленица — древний славянский праздник, отмечается в течение недели перед Великим постом. В 2017 году праздничная неделя приходится с 20 по 26 февраля.

Традиционно Масленица — это веселые проводы зимы, символизирующие ожидание тепла и весеннего обновления природы. Главные атрибуты праздника — сжигание чучела Масленицы, забавы, гулянья и блины. Блины раньше имели ритуальное значение, поскольку символизировали солнце. Предполагается, блины были частью поминального обряда, так как суббота перед масленицей почиталась как «родительский день» — славяне поклонялись душам усопших предков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В МИД РФ рассказали о совместном с Японией освоении Курил
Британские истребители поднялись на перехват бомбардировщиков РФ
Организаторы Игр-2018 представили олимпийский факел
Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы
В Госдуме предлагают давать ребенку двойную фамилию при рождении
Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной
Продуктовые талоны обойдутся государству в 100 миллиардов рублей
Спорт
Сборная России стартует на Шведских играх домашним матчем 9 февраля сборная России по хоккею стартует на третьем этапе Еврохоккейтура, Шведских играх, причем первый матч против Финляндии проведет на домашнем льду
Авто
Автомобили республик СССР: Украина Автопром второй по численности населения республики Советского Союза некогда был таков, что о нем впору написать объемный том, а лучше — не один...
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь