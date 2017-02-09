Кулачные бои и взятие снежной крепости состоятся на Щелоковском хуторе Нижнего Новгорода на Масленицу 26 февраля

Гости окунутся в атмосферу настоящего русского праздника XIX века с Петрушкой и «Вертепом», кулачными боями, в том числе «стенка на стенку», бродячими актёрами и взятием снежной крепости. Традиционно в конце мероприятия пройдёт сожжение чучела Масленицы — символа уходящей зимы.

В программе также ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, катание с горы и на лошадях. Развлекать участников будут фольклорно — этнографические ансамбли: «Свети-Цвет», «Синий Лён», «Макошь», «Покрова», «Оладушки», уличный театр «Бусё».

Ранее сообщалось, что в нижегородском зоопарке «Лимпопо» обитателей в честь Масленицы угостят специально приготовленными блинами.

СПРАВКА

Масленица — древний славянский праздник, отмечается в течение недели перед Великим постом. В 2017 году праздничная неделя приходится с 20 по 26 февраля.

Традиционно Масленица — это веселые проводы зимы, символизирующие ожидание тепла и весеннего обновления природы. Главные атрибуты праздника — сжигание чучела Масленицы, забавы, гулянья и блины. Блины раньше имели ритуальное значение, поскольку символизировали солнце. Предполагается, блины были частью поминального обряда, так как суббота перед масленицей почиталась как «родительский день» — славяне поклонялись душам усопших предков.