Кулачные бои и взятие снежной крепости состоятся на Щелоковском хуторе Нижнего Новгорода на Масленицу 26 февраля
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Как сообщается на сайте
Гости окунутся в атмосферу настоящего русского праздника XIX века с Петрушкой и «Вертепом», кулачными боями, в том числе «стенка на стенку», бродячими актёрами и взятием снежной крепости. Традиционно в конце мероприятия пройдёт сожжение чучела Масленицы — символа уходящей зимы.
В программе также ярмарка мастеров
Ранее сообщалось, что в нижегородском зоопарке «Лимпопо» обитателей в честь Масленицы угостят специально приготовленными блинами.
СПРАВКА
Масленица — древний славянский праздник, отмечается в течение недели перед Великим постом. В 2017 году праздничная неделя приходится с 20 по 26 февраля.
Традиционно Масленица — это веселые проводы зимы, символизирующие ожидание тепла и весеннего обновления природы. Главные атрибуты праздника — сжигание чучела Масленицы, забавы, гулянья и блины. Блины раньше имели ритуальное значение, поскольку символизировали солнце. Предполагается, блины были частью поминального обряда, так как суббота перед масленицей почиталась как «родительский день» — славяне поклонялись душам усопших предков.