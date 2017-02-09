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16:55 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородцы смогут оценивать качество обслуживания в поликлиниках

В двух поликлиниках Нижнего Новгорода появились терминалы для оценки качества обслуживания пациентов.

Терминалы оценки качества обслуживания «Да/Нет» появились в детской поликлинике № 39 на улице Тимирязева и поликлинике № 7 на улице Верхне-Печерская Нижнего Новгорода, сообщили в правительстве Нижегородской области.

Пилотный проект по оценке качества медицинских услуг стартовал 9 февраля. По словам губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, здравоохранение невозможно развивать без обратной связи от нижегородцев.

«В регионе ежегодно проводится “Народная медицинская премия”, когда сами пациенты голосуют за любимого врача, — сообщил глава региона. — Однако надо определять не только хороших, но и плохих специалистов — важно смотреть на ситуацию в комплексе».

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Ирины Переслегиной, основной поток жалоб пациентов связан с организацией работы в медицинский учреждениях.

«Чтобы устранить эти недостатки, важна быстрая и оперативная реакция руководителя, ради этого и внедряется новая система, — отметила Ирина Переслегина, — В зависимости от первоначальных результатов работы будет приниматься решение о внедрении терминалов в других медицинских организациях».

С помощью терминалов системы «Да/Нет» посетители поликлиник могут оценить качество обслуживания по пятибалльной системе. Также можно сообщить о проблемах, предъявить претензии к обслуживанию, оставить отзыв, выразить благодарность.

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