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16:09 (мск), источник: Новости Перми

По Перми будет курсировать театральный трамвай

В честь 90-летия Пермского академического Театра-Театра, на линию выйдет «ТеаТТральный трамвай». Брендированный вагон № 554 будет следовать по трамвайному маршруту № 11 «м/р Висим — ст. Осенцы» с 10 февраля.

Источник: Новости Перми

14 марта 2017 году Пермский академический Театр-Театр отметит юбилей — 90 лет с момента образования. В пресс-службе театра сообщили, что в честь этого события по городу будет курсировать театральный вагон. В день запуска вагона для пассажиров в исполнении артистов стажерской группы Театра-Театра прозвучат шедевры мировой поэзии, отрывки из музыкальных спектаклей и скетчи.

Артисты планируют зайти в трамвай на остановке «Борчанинова» в 10:13, отправиться в рейс до м/р Висим и вернуться обратно до остановки «Борчанинова». Выступление продлится примерно до 11:00. Счастливые попутчики «Театрального трамвая» также будут одарены фирменными сувенирами Театра-Театра.

Также в преддверии праздника сотрудники театра и МУП «Пермгорэлектротранс» проведут серию совместных познавательных и развлекательных мероприятий в «Театральном трамвае». О планируемых мероприятия также будет сообщено дополнительно.

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