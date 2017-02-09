Краснодарцы хотят остановить строительство ТЦ в микрорайоне Репино

Как сообщал «Югополис», новый торговый центр «Сказка» площадью 36 220 кв. метров строится по адресу шоссе Нефтяников, 42. Он дополнит уже действующую первую очередь проекта, представленную гипермаркетом Castorama площадью 14 500 кв. метров. Таким образом общая площадь трехэатжного комплекса составит 50 720 кв. метров.

Свои планы по возведения ТЦ в густонаселенном микрорайоне, где не хватает социальных объектов и нормальных дорог, ростовская фирма A2Group, выступающая в качестве девелопера, озвучила 2 февраля.

После этого активисты общественного движения «Городские решения» подняли вопрос о законности строительства торгового центра.

— Дело в том, что строящийся торговый центр расположен сразу на двух функциональных зонах Генплана, но обе не имеют никакого отношения к торговле: это зона жилых домов 4−20 этажей и зона транспортной развязки. По Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) вся земля между Шоссе Нефтяников и железной дорогой отдана под производственную зону, — говорится в опубликованном активистами заявлении.

— Кто, вопреки Генплану и ПЗЗ, согласовал такой проект в центральной части города? Как будет справляться перегруженная транспортная инфраструктура района с дополнительным трафиком, который появится после ввода нового ТЦ? Что будут думать о городе и его администрации жители, которые и так уже давно стоят в многочасовых пробках на выезд по улицам Шоссе Нефтяников, Лузана, Дзержинского? — эти вопросы представители движения «Городские решения» намерены адресовать губернатору региона Вениамину Кондратьеву.

Они же предлагают краснодарцам направить губернатору подобные обращения через интернет-приемную.

Как сообщал «Югополис», в начале декабря прошлого года Кондратьев раскритиковал проект Генплана Краснодара. Он настоятельно порекомендовал Евгению Первышову освободить от занимаемых должностей тех, кто вносил изменения в существующий Генплан города.

Позднее проект Генплана Краснодара отправлен на доработку.

В настоящее время Краснодар является российским лидером по обеспеченности населения торговыми площадями — данные об этом приводит консалтинговая компания Cushman & Wakefield, в расчете на 1 тыс. человек в городе приходится 748,2 кв. м торговых площадей (в Самаре — 562,2 кв. м, в Москве — 383 кв. м). По данным ресурса «Моллы ру», в Краснодаре имеется 19 крупных торговых центров торговой площадью 1,3 млн кв. м. Избыток существующих торговых площадей в ситуации общего падения спроса создает дополнительные риски для застройщиков новых объектов, считают эксперты.