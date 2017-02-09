15 школьников из Калининграда стали финалистами всероссийского конкурса

Золотые медали конкурса получили трое ребят, а серебряные — шесть человек. Бронзовыми призёрами стали четверо подростков, ещё двое отмечены дипломами лауреатов. Все победители, призёры и лауреаты финала смогут поехать в международный детский центр «Артек».

Отметим, что Калининград представляли ученики гимназий № 1 и 32, лицеев № 18, 40,49, общеобразовательных школ № 5, 6, 25, 56 и школы-интерната, лицея-интерната.

На конкурсе ученики 9−10 классов представляли свои исследования на темы по биологии, математике, химии, экологии, литературе, социальным вопросам.