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17:24 (мск), источник: АиФ Калининград

15 школьников из Калининграда стали финалистами всероссийского конкурса

Ученики калининградских школ и лицеев стали финалистами всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Менделеева, сообщает пресс-служба правительства региона.

Золотые медали конкурса получили трое ребят, а серебряные — шесть человек. Бронзовыми призёрами стали четверо подростков, ещё двое отмечены дипломами лауреатов. Все победители, призёры и лауреаты финала смогут поехать в международный детский центр «Артек».

Отметим, что Калининград представляли ученики гимназий № 1 и 32, лицеев № 18, 40,49, общеобразовательных школ № 5, 6, 25, 56 и школы-интерната, лицея-интерната.

На конкурсе ученики 9−10 классов представляли свои исследования на темы по биологии, математике, химии, экологии, литературе, социальным вопросам.

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