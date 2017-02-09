Во время «Лыжни России» ограничат движение и пустят специальный автобус 50у

В субботу, 11 февраля, с 08:00 до 16:00 в целях обеспечения безопасности дорожного движения при организации и проведении в Самаре XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» будет ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными городским ОГИБДД) по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо, а также по Волжскому шоссе от Красноглинского шоссе до ГБУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка».

В связи с этим автомобилистам необходимо заранее выбирать маршруты следования.

В день проведения гонки «Лыжня России» для участников мероприятия будет организован специальный автобусный маршрут № 50у.

Автобусы этого маршрута будут ходить от Барбошиной поляны до Красной Глинки. Для участников соревнований организуется дополнительная остановка в непосредственной близости к спортивному центру «Чайка»: на пересечении Красноглинского шоссе и Волжского шоссе.

Движение маршрута № 50у организовано следующим образом:

— первое отправление от Барбошиной поляны — в 08:16, последнее — в 16:24;.

— от Красной Глинки транспорт начнет курсировать с 08:50, последнее отправление в 17:00.

Интервал движения составит 17 минут.

В автобусах будут действовать все виды льгот и транспортных карт.