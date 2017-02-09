Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
"Боеприпасы разгрузили": сообщение о действиях ВСУ - СМИ
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
16:39 (мск), источник: АиФ Самара

Во время «Лыжни России» ограничат движение и пустят специальный автобус 50у

Во время проведения гонки «Лыжня России» ограничат движение по Красноглинскому и Волжскому шоссе и будет организован специальный автобусный маршрут, сообщает администрация Самары.

В субботу, 11 февраля, с 08:00 до 16:00 в целях обеспечения безопасности дорожного движения при организации и проведении в Самаре XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» будет ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными городским ОГИБДД) по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо, а также по Волжскому шоссе от Красноглинского шоссе до ГБУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка».

В связи с этим автомобилистам необходимо заранее выбирать маршруты следования.

В день проведения гонки «Лыжня России» для участников мероприятия будет организован специальный автобусный маршрут № 50у.

Автобусы этого маршрута будут ходить от Барбошиной поляны до Красной Глинки. Для участников соревнований организуется дополнительная остановка в непосредственной близости к спортивному центру «Чайка»: на пересечении Красноглинского шоссе и Волжского шоссе.

Движение маршрута № 50у организовано следующим образом:

— первое отправление от Барбошиной поляны — в 08:16, последнее — в 16:24;.

— от Красной Глинки транспорт начнет курсировать с 08:50, последнее отправление в 17:00.

Интервал движения составит 17 минут.

В автобусах будут действовать все виды льгот и транспортных карт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кировчанка взяла кредит под 2379% годовых
В МИД РФ рассказали о совместном с Японией освоении Курил
Британские истребители поднялись на перехват бомбардировщиков РФ
Организаторы Игр-2018 представили олимпийский факел
Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы
В Госдуме предлагают давать ребенку двойную фамилию при рождении
Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной
Продуктовые талоны обойдутся государству в 100 миллиардов рублей
Спорт
Сборная России стартует на Шведских играх домашним матчем 9 февраля сборная России по хоккею стартует на третьем этапе Еврохоккейтура, Шведских играх, причем первый матч против Финляндии проведет на домашнем льду
Авто
Автомобили республик СССР: Украина Автопром второй по численности населения республики Советского Союза некогда был таков, что о нем впору написать объемный том, а лучше — не один...
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь