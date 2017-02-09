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17:28 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 80 тысяч хвойных деревьев погибло из-за нашествия жуков-короедов в Нижнем Новгороде

Как сообщил в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии директор МКУ «Лесопарковое хозяйство Нижнего Новгорода» Александр Коняшкин, остановить гибель деревьев не представляется возможным.

По его словам, за последние несколько лет в лесах Нижнего Новгорода погибло порядка 80 тыс. хвойных деревьев и большая их часть находилась в Зеленом городе. Гибель их вызвана большим количеством расплодившихся жуков-короедов. Обычно они питаются валежником, но так как по правилам благоустройства его нужно убирать, то жуки перешли на живые деревья.

Как отметил Александр Коняшкин, обычно с нашествием короедов можно справиться, спиливая еще живые пораженные деревья и сжигая их в кратчайшие сроки, но так как леса Нижнего Новгорода являются охраняемыми природными объектами, то спиливать можно только сухостой.

«Таким образом, мы ждем пока дерево погибнет и перестанет интересовать короедов, спиливаем и утилизируем его. Но к тому времени слишком поздно — жуки уже успевают перебраться на другое дерево, которое находится под защитой. Мы пытались решить эту проблему, вели переговоры с областным министерством экологии, но там нам отвечали, что спиливать живые деревья в охранной зоне нельзя. Вот нам и остается наблюдать, как гибнут деревья», — заявил директор лесопаркового хозяйства.

Заслушав доклад, депутаты комиссии по экологии приняли решение обратиться к городской администрации с рекомендацией найти решение данной проблемы и еще раз провести переговоры с министерством экологии с целью найти способы борьбы с жуками, не спиливая при этом деревья.

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