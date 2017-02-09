В Ленинградской области построят платный автобан
До конца февраля планируется утвердить трассировку Восточного скоростного радиуса (ВСР) по территории Ленинградской области.
До конца февраля планируется утвердить трассировку Восточного скоростного радиуса (ВСР) по территории Ленинградской области.
Предполагается, что платная трасса пройдет от границ
«Новая скоростная трасса позволит значительно разгрузить Мурманское шоссе на въезде в
По предварительным данным, стоимость проекта оценивается примерно 160 млрд рублей.