В Ленинградской области построят платный автобан

Предполагается, что платная трасса пройдет от границ Санкт-Петербурга в районе кольцевой автодороги в створе улиц Фаянсовая-Зольная до Мурманского шоссе. Дорога пройдет через Новосергиевку и Мяглово, к ней также планируется подключение Ленинградской улицы из северного Кудрово, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Новая скоростная трасса позволит значительно разгрузить Мурманское шоссе на въезде в Санкт-Петербург, а также соединит Кудрово с системой скоростных магистралей всей агломерации», — пояснил заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин.

По предварительным данным, стоимость проекта оценивается примерно 160 млрд рублей.