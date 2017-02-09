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18:47 (мск), источник: ivbg.ru

В Ленинградской области построят платный автобан

До конца февраля планируется утвердить трассировку Восточного скоростного радиуса (ВСР) по территории Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости"

Предполагается, что платная трасса пройдет от границ Санкт-Петербурга в районе кольцевой автодороги в створе улиц Фаянсовая-Зольная до Мурманского шоссе. Дорога пройдет через Новосергиевку и Мяглово, к ней также планируется подключение Ленинградской улицы из северного Кудрово, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Новая скоростная трасса позволит значительно разгрузить Мурманское шоссе на въезде в Санкт-Петербург, а также соединит Кудрово с системой скоростных магистралей всей агломерации», — пояснил заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин.

По предварительным данным, стоимость проекта оценивается примерно 160 млрд рублей.

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