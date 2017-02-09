10 февраля температура в Казани составит 3−5 градусов мороза
(Город Казань KZN.RU, 9 февраля). В Татарстане и его столице в ближайшие сутки сохраняется тенденция к незначительному потеплению.
(Город Казань KZN.RU, 9 февраля). В Татарстане и его столице в ближайшие сутки сохраняется тенденция к незначительному потеплению.
Так, предстоящей ночью минимальная температура воздуха в Казани составит минус 11−13 градусов, с повышением к утру до 6−8 градусов мороза. Днем 10 февраля максимальная температура в городе составит 3−5 градусов ниже нуля.
В ночные и дневные часы в Казани временами будет идти снег. Ветер
В целом по Татарстану погода в субботу, 11 февраля прогнозируется облачной, с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем — местами — пройдет небольшой снег, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Ветер