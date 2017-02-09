10 февраля температура в Казани составит 3−5 градусов мороза

Так, предстоящей ночью минимальная температура воздуха в Казани составит минус 11−13 градусов, с повышением к утру до 6−8 градусов мороза. Днем 10 февраля максимальная температура в городе составит 3−5 градусов ниже нуля.

В ночные и дневные часы в Казани временами будет идти снег. Ветер юго-западный, слабый. На дорогах гололедица.