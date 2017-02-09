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17:35 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

10 февраля температура в Казани составит 3−5 градусов мороза

(Город Казань KZN.RU, 9 февраля). В Татарстане и его столице в ближайшие сутки сохраняется тенденция к незначительному потеплению.

Так, предстоящей ночью минимальная температура воздуха в Казани составит минус 11−13 градусов, с повышением к утру до 6−8 градусов мороза. Днем 10 февраля максимальная температура в городе составит 3−5 градусов ниже нуля.

В ночные и дневные часы в Казани временами будет идти снег. Ветер юго-западный, слабый. На дорогах гололедица.

В целом по Татарстану погода в субботу, 11 февраля прогнозируется облачной, с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем — местами — пройдет небольшой снег, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Ветер северо-восточный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит 13−18 градусов, в восточных районах до 22 градусов мороза; максимальная температура воздуха днем — минус 10−15, в восточных районах до минус 18 градусов. На дорогах гололедица.

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