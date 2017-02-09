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17:05 (мск), источник: АиФ Казань

В 62 кварталах Казани появились камеры видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения появились уже в 62 кварталах Казани, сообщает пресс-служба исполкома.

Как выяснилось, установка камер во дворах — не бесполезная затея. За последние три месяца поступило 203 запроса на предоставление видеозаписи.

По мнению начальника Управления МВД РФ по Казани Алексея Соколова, нужно сосредоточиться на оснащении видеонаблюдением места массового пребывания людей, а также школ и детсадов.

«70% поборов в школах, с которыми мы боремся, связан со сбором средств на их охрану — сказал мэр Казани Ильсур Метшин. — Стоит этот вопрос централизованно по республике решить, и большая волна возмущения уйдет».

Кстати, в учреждениях социально-культурной сферы уже заменили на новые 2770 камер.

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