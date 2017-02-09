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17:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Universal Pictures купила права на кинопрокат воронежского мультфильма

Франкоговорящие зрители увидят «Снежную королеву 3» в конце 2017 года.

Universal Pictures Video France и KLB SAS купили права на прокат «Снежной Королевы 3. Огонь и лед», сообщила пресс-служба Wizart Animation в четверг, 9 февраля. Выход фильма во франкоязычных странах планируется в конце 2017 года.

Мультфильм увидят жители Франции, Бельгии, Швейцарии, Люксембурга, княжеств Андорра и Монако, франкоговорящей территории Африки.

— Ранее Universal Pictures не покупала прав на прокат российских мультфильмов для показа во Франции и франкоговорящих странах. Заинтересованность крупнейшей студии в прокате «Снежной королевы» — достижение для Wizart Animation. Покупая права на прокат, Universal идет на риск и расходы. Для нас это значит, что мультфильм вырос до конкуренции с европейской анимацией, — пояснил корреспонденту РИА «Воронеж» исполнительный продюсер Wizart Animation Владимир Николаев.

Контекст

«Снежная королева 3» — совместный проект Wizart и китайской компании Flame Node Entertainment. Мультфильм вышел в российский прокат при поддержке Universal Pictures в конце 2016 года. Третья часть анимационного фильма «Снежная Королева» вышла одновременно в большей части Восточной Европы: в Хорватии, Румынии, Польше и Прибалтике. Картина стала самой дорогой в России в 2016 году: ее бюджет составил 360 млн рублей. Мультфильм уже продали в 18 стран. В качестве сосценариста над фильмом работал мастер мировой анимации Роберт Ленс, известный по своим работам «Красавица и чудовище», «История игрушек» и «Шрек».

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