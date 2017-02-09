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18:07 (мск), источник: Фонтанка

Петербуржцы в феврале заплатят за «коммуналку» на 4% больше

Средний счет в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги по Санкт-Петербургу по итогам января вырос на 4,08%. Причина — в похолодании.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили 9 февраля в жилищном комитете, в январе горожане заплатили за ЖКУ в среднем 4 350,04 рубля, в феврале заплатят 4 527,72 рубля (больше на 4,08%). Главной причиной динамики стало изменение средней температуры — с -2,2 градусов в декабре до -3,6 градусов в январе.

Кроме того, с нового года введены сборы на утилизацию твердых бытовых отходов — так что размер платы за общедомовые нужды (ОДН) вырос с 10,39 руб./кв. м до 11,08 руб. Сделать доначисления за первый месяц года не получилось, так что оно было учтено уже в февральских квитанциях.

Одновременно, с 1 января коммунальные услуги на общедомовые нужды переведены в состав платы за содержание жилого помещения, то есть в жилищную услугу. В январских счетах начислений платы за ОДН за жилищные услуги произведено не было, и доначисления опять-таки пошли в февральские. По прогнозам чиновников, за одну квартиру в 50−50 квадратов придется доплатить порядка 170 рублей.

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