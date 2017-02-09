В Ростове определили обладательницу самой длинной косы
На выставке индустрии красоты «Шарм», которая открылась в «ДонэкспоЦентре», прошел конкурс «Коса Дона».
На выставке индустрии красоты «Шарм», которая открылась в «ДонэкспоЦентре», прошел конкурс «Коса Дона».
Среди претенденток с длинными волосами выбирали обладательницу самой роскошной косы. Победительницей стала Виктория Скок — длина ее волос оказалась 140 см. Как призналась девушка, косу она практически не стригла 20 лет.
Всего в конкурсе приняли участие более 80-ти девушек, а общая длина косы всех претенденток составила 63 метра.