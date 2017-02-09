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16:55 (мск), источник: РИА Новости

Крымско-татарское радио начнет вещание на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости. Крымско-татарское радио «Ветан седасы» («Голос родины») начнет вещание из РФ на приграничные районы Украины по просьбе проживающих там крымских татар, сообщил РИА Новости глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

Радио «Ветан седасы» начало вещание в понедельник в FM-диапазоне на частоте 99.5 МГц, финансируется из бюджета республики и рассчитано на сохранение культуры и языка крымских татар. Языки вещания: крымско-татарский и русский. Режим вещания — круглосуточный.

«К нам поступают просьбы, чтобы усилили сигнал вещания на приграничные районы Украины, где компактно проживают крымские татары, это Геническ, Новоалексеевка и другие населенные пункты. Мы обязательно пойдем на встречу и сделаем в кратчайшие сроки все, чтобы люди могли получать информацию и слышать родную музыку, родную речь», — сказал Смирнов.

По его словам, вещание в приграничные районы Украины будет вестись в рамках программы поддержки соотечественников, к которым власти республики относят и крымских татар.

Ранее в четверг украинская парламентская газета «Голос Украины» сообщила, что на населенные пункты Херсонской области Украины и территорию Крыма началось круглосуточное вещание «Украинского радио» в тестовом режиме с вышки возле села Чонгар. Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский в своем комментарии заявил, что Крым есть и останется регионом, который будет слушать Москву.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>.

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