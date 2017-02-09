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17:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские чиновники объяснили «ошибку с флагом» на шапках для «Лыжни России»

На атрибутике гонки оказался нарушен порядок цветов государственного триколора.

Чиновники объяснили ситуацию с «неправильным» флагом на шапочках участников «Лыжни России 2017». На атрибутике лыжной гонки нарушено расположение полос российского триколора, написали пользователи городской группы соцсети «ВКонтакте» в четверг, 9 января.

Верхняя полоса на шапках для «Лыжни России» оказалась красной, средняя — белой, а нижняя — синей. На государственном флаге России верхняя полоса белого цвета, средняя — синего, а нижняя — красного.

В управлении физкультуры и спорта Воронежской области подтвердили, что на снимках в соцсетях настоящая атрибутика «Лыжни России 2017». Такие шапочки Министерство спорта Российской федерации предоставило всем регионам страны.

— Дизайнеры использовали цвета российского триколора. Но это не значит, что шапка должна выглядеть как государственный флаг, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе областного управления физкультуры и спорта. По данным чиновников, расцветка шапочки не была ошибкой дизайнеров.

Пользователи соцсетей пошутили, что на шапке изображены флаги Голландии или Франции. Отдельные подписчики напомнили, что расположение полос может не иметь прямого отношения к государственному флагу России. Шапки «Лыжни России 2016» были в сине-белых тонах, в 2014 году расцветка была такой же, как и в 2017. Ранее в дизайне шапок использовали сочетания цветов российского триколора, которые шли в том же порядке, что и на флаге — белый, синий, красный.

Расцветка шапок «Лыжни России 2017» удивила и жителей других городов. В Омске решили, что на шапке изображен флаг Индонезии.

Гонка «Лыжня России» пройдет в Воронеже в субботу, 11 февраля. Спортивная акция начнется в спорткомплексе «Олимпик» в 11:00. Подать заявку на участие можно с 7 февраля с 10:00 до 18:00 в Музее спорта (улица Студенческая, 17). В день гонки регистрация участников пройдет 9:00 до 10:30 в «Олимпике». Участникам придется предъявить паспорт или свидетельство о рождении, страховой полис, а для участников до 17 лет включительно — разрешение от врача.

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