Более всего подорожали «Аспирин» и" Амброксол" в нижегородских аптеках за январь 2017 года

Специалисты УФАС осуществили мониторинг стоимости лекарств с 25 декабря 2016 года по 25 января 2017 года. Согласно данным мониторинга, цена лекарства «Аспирин» за этот период выросла на 11,5% (в аптеках «Максавит»), «Капотен» — на 10,8% (со 188 до 208 рублей) в аптеках «Ладушка», «Амброксол» на 12,8% (с 20,40 до 23 рублей в аптеках «Максавит, «Кетанов» на 10,5% (с 200 до 221 рубля) также в аптеках «Максавит».

Снижение розничных цен отмечено на препараты «Кагоцел» на 21% в аптеках «Ладушка» и на 4,6% в сети аптек «Нижегородской областной фармации» (НОФ) и «Кетанов» на 3,8% в аптеках «Ладушка», «Аспирин» и «Ибупрофен» подешевели в среднем на 2,3% в НОФ.

«Прошел месяц. За этот период УФАС не зафиксировало ни одного обращения по поводу того, что что-то случилось на рынке лекарств. Если мы говорим о ценах, доступности и дефиците, то здесь ровным счетом ничего не изменилось. Конечно, сезонно граждане демонстрируют интерес к противовирусным средствам, однако нижегородцам стало свойственно более вдумчивое отношение к расходам на лекарства, и спрос диверсифицировался», — отметил руководитель УФАС Михаил Теодорович.

По данным мониторинга нижегородского рынка лекарственных препаратов с 25 июля 2016 года по 25 января 2017 года, максимальные розничные цены были установлены в «НОФ» на «Арбидол», «Нурофен», «Амброксол», «Милдронат», «Кетанов», «Ибупрофен». Розничная реализация наибольшего количества лекарственных препаратов, включенных в мониторинг, по минимальным ценам за аналогичный период осуществлялась в аптечной сети «Максавит».

Напомним, что региональное УФАС зафиксировало в «НОФ» наибольшее количество максимальных цен на лекарства во II полугодии 2016 года.