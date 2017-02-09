В Нижегородской области пройдут гонки на собачьих упряжках
В 2017 году гонке впервые присвоен статус этапа кубка мира WSA.
В 2017 году гонке впервые присвоен статус этапа кубка мира WSA.
Этап кубка мира по гонкам на собачьих упряжках пройдет в поселке Решетиха Володарского района 25 — 26 февраля, сообщили в
На фестиваль «Зимняя сказка», посвященный гонкам на собачьих упряжках, планируют приехать участники из
«В целом, мы рассчитываем, что в фестивале примут участие более 10 тысяч участников, гостей мероприятия и более 500 собак», — сообщил заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Подовинников.