В Нижегородской области пройдут гонки на собачьих упряжках

Этап кубка мира по гонкам на собачьих упряжках пройдет в поселке Решетиха Володарского района 25 — 26 февраля, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

На фестиваль «Зимняя сказка», посвященный гонкам на собачьих упряжках, планируют приехать участники из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Воронежа, Сыктывкара, Ухты, Мурманска, Владивостока, Краснодара и других городов России. В 2017 году гонке впервые присвоен статус этапа кубка мира WSA (World Sleddog Association).

«В целом, мы рассчитываем, что в фестивале примут участие более 10 тысяч участников, гостей мероприятия и более 500 собак», — сообщил заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Подовинников.