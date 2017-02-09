В Центральном районе 264 входные группы приведены к дизайн-регламенту города
В Воронеже прошло совещание, на котором обсуждался
В Воронеже прошло совещание, на котором обсуждался
С докладом о итогах работы за 2016 год выступил начальник отдела по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям управы района Сергей Пузаков.
Так, Сергей Пузаков сообщил, что в Центральном районе определены семь улиц, находящихся в зоне строгой регламентации
По состоянию на 31 декабря минувшего года в Центральном районе в надлежащий вид приведены 264 входные группы. В отношении оставшихся 456 групп ведется работы.
К примеру, на проспекте Революции требованиям регламента соответствует 80% входных групп, на улицах Плехановской и Мира — свыше 50%.
Сергей Пузаков подчеркнул, что на территории Центрального района расположено 207 НТО, 190 из которых приведены к городскому
Заслушав доклад, Александр Попов, отметил, что работа должна вестись более активно.
— Важно наладить взаимодействие с предпринимательским сообществом и как можно быстрее привести фасады зданий района в соответствии с паспортом фасада, — подчеркнул Александр Александрович.
Александр Попов добавил, что в ближайшее время ему должны предоставить отчеты о работе по приведению Центрального района к