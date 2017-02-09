Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Колесница для королевских похорон
8Испанские демоны пробуждают весну
17:49 (мск), источник: 36on.ru

В Центральном районе 264 входные группы приведены к дизайн-регламенту города

В Воронеже прошло совещание, на котором обсуждался дизайн-регламент Центрального района города. Как отметили в мэрии, на совещании присутствовал руководитель управы Центрального района Александр Попов.

С докладом о итогах работы за 2016 год выступил начальник отдела по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям управы района Сергей Пузаков.

Так, Сергей Пузаков сообщил, что в Центральном районе определены семь улиц, находящихся в зоне строгой регламентации дизайн-регламента. К ним относятся улицы Мира, Кольцовская, Плехановская, Пушкинская, Степана Разина, Фридриха Энгельса и проспект Революции. По словам Сергея Пузакова, под дизайн-регламент города на этих улицах попадает 181 дом с 270 входными группами.

По состоянию на 31 декабря минувшего года в Центральном районе в надлежащий вид приведены 264 входные группы. В отношении оставшихся 456 групп ведется работы.

К примеру, на проспекте Революции требованиям регламента соответствует 80% входных групп, на улицах Плехановской и Мира — свыше 50%.

Сергей Пузаков подчеркнул, что на территории Центрального района расположено 207 НТО, 190 из которых приведены к городскому дизайн-регламенту. Сергей Пузаков отметил, что предприниматели, в большинстве случаев, охотно идут навстречу и демонтируют нелегальные баннеры, а кроме того — приводят в порядок входные группы. Но есть и такие, кто не хочет добровольно демонтировать конструкции. В таком случае рекламные щиты и баннеры демонтируются принудительно — за 2016 год таких конструкций демонтировано более 300.

Заслушав доклад, Александр Попов, отметил, что работа должна вестись более активно.

— Важно наладить взаимодействие с предпринимательским сообществом и как можно быстрее привести фасады зданий района в соответствии с паспортом фасада, — подчеркнул Александр Александрович.

Александр Попов добавил, что в ближайшее время ему должны предоставить отчеты о работе по приведению Центрального района к дизайн-регламенту, проделанной с начала 2017 года, а кроме того — информация о проблемных точках, мешающих работе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
По подозрению в контрабанде наркотиков задержан воронежский адвокат
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Британские истребители поднялись на перехват бомбардировщиков РФ
Российские биатлонисты завоевали бронзу на чемпионате мира
ФССП предупредила россиян о мошеннических письмах о псевдодолгах
В Госдуме предлагают давать ребенку двойную фамилию при рождении
Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной
Продуктовые талоны обойдутся государству в 100 миллиардов рублей
Спорт
Сборная России стартует на Шведских играх домашним матчем 9 февраля сборная России по хоккею стартует на третьем этапе Еврохоккейтура, Шведских играх, причем первый матч против Финляндии проведет на домашнем льду
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь