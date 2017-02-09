В Центральном районе 264 входные группы приведены к дизайн-регламенту города

С докладом о итогах работы за 2016 год выступил начальник отдела по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям управы района Сергей Пузаков.

Так, Сергей Пузаков сообщил, что в Центральном районе определены семь улиц, находящихся в зоне строгой регламентации дизайн-регламента. К ним относятся улицы Мира, Кольцовская, Плехановская, Пушкинская, Степана Разина, Фридриха Энгельса и проспект Революции. По словам Сергея Пузакова, под дизайн-регламент города на этих улицах попадает 181 дом с 270 входными группами.

По состоянию на 31 декабря минувшего года в Центральном районе в надлежащий вид приведены 264 входные группы. В отношении оставшихся 456 групп ведется работы.

К примеру, на проспекте Революции требованиям регламента соответствует 80% входных групп, на улицах Плехановской и Мира — свыше 50%.

Сергей Пузаков подчеркнул, что на территории Центрального района расположено 207 НТО, 190 из которых приведены к городскому дизайн-регламенту. Сергей Пузаков отметил, что предприниматели, в большинстве случаев, охотно идут навстречу и демонтируют нелегальные баннеры, а кроме того — приводят в порядок входные группы. Но есть и такие, кто не хочет добровольно демонтировать конструкции. В таком случае рекламные щиты и баннеры демонтируются принудительно — за 2016 год таких конструкций демонтировано более 300.

Заслушав доклад, Александр Попов, отметил, что работа должна вестись более активно.

— Важно наладить взаимодействие с предпринимательским сообществом и как можно быстрее привести фасады зданий района в соответствии с паспортом фасада, — подчеркнул Александр Александрович.