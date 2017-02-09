В пяти областях Казахстана введено ограничение движения транспорта

Сегодня, 9 февраля, в пяти областях Казахстана введены ограничения движения транспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».

Ограничения введены дорогах республиканского значения Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской Павлодарской областей.

В Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал-Достык» км. 83−184, участок от с. Коктума до с. Достык.

В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Екатеринбург-Алматы» км. 1280−1353, участок от г. Астана до границы Карагандинской области;.

2. «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 16−205, участок от г. Астана до границы Павлодарской области;.

3. «Астана-Кабанбай Батыр-Киевка-Темиртау» км. 16−51, участок от г. Астана до границы Карагандинской области.

В Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Усть-Каменогорск-Семей» км. 154−198, участок от поворота на с. Шульбинск-г. Семей;.

2. «Семей-Кайнар» км. 8−266;.

3. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 977−1048, участок от с. Калбатау до поворота на с. Уланское;.

4. «Омск-Майкапшагай» км. 756−900, участок от г. Семей до с. Калбатау.