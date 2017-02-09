В пяти областях Казахстана введено ограничение движения транспорта
Ограничения введены
Ограничения введены
Сегодня, 9 февраля, в пяти областях Казахстана введены ограничения движения транспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
Ограничения введены дорогах республиканского значения Алматинской, Акмолинской,
В Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал-Достык» км. 83−184, участок от с. Коктума до с. Достык.
В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодорогах:
1. «Екатеринбург-Алматы» км. 1280−1353, участок от г. Астана до границы Карагандинской области;.
2. «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 16−205, участок от г. Астана до границы Павлодарской области;.
3. «Астана-Кабанбай Батыр-Киевка-Темиртау» км. 16−51, участок от г. Астана до границы Карагандинской области.
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1. «Усть-Каменогорск-Семей» км. 154−198, участок от поворота на с.
2. «Семей-Кайнар» км. 8−266;.
3. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 977−1048, участок от с. Калбатау до поворота на с. Уланское;.
4. «Омск-Майкапшагай» км. 756−900, участок от г. Семей до с. Калбатау.
В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:
1."Караганда-Аягоз-Бугаз" км. 64−217, участок от п. Ботакара до г. Каркаралинск;.
2. «Екатеринбург-Алматы» км. 1353−1444, участок от границы Акмолинской области до г.
1."Кызылорда-Павлодар" км. 433−946, участок от г. Жезказган до г.
1."Кызылорда-Павлодар" км. 970−1135, участок от г.
1."Ккатеринбург-Алматы" км. 1492−1858, участок от г. Караганда до г. Балхаш;.
6. «Астана-Кабанбай Батыр-Киевка-Темиртау» км. 51−266, участок от границы Акмолинской области до г.
1."Кезказган-Петропавловск" км. 137−252, участок от п. Улытау до границы Костанайской области.
В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Кызылорда-Павлодар» км. 1135−1205, участок от границы Карагандинской области до п. Шидерты.
В связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:
1. «Павлодар-Щербакты-граница РФ» км. 0−111, участок от г. Павлодар до границы РФ;.
2. «Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар» км. 34−215, участок от п. Аксу до границы
3. «Омск-Майкапшагай» км. 191−398, участок от границы РФ до с. Павлодарское.
Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 205−259, участок от границы Акмолинской области до п. Шидерды.