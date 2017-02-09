В федерации биатлона назвали причину обыска сборной Казахстана

«23 января на одной из заправок города Инцель (недалеко от Рупольдинга) была обнаружена коробка с отходами медикаментов и аккредитацией врача нашей команды. Это и стало причиной вчерашнего обыска в нашей команде. Полиция явилась в отель, где проживает наша команда, и произвела обыск в комнатах.

Генеральный секретарь федерации биатлона Казахстана Манас Уссенов в интервью корреспонденту «Чемпионата» заявил, что у сборной Казахстана не было обнаружено запрещенных препаратов в преддверии старта чемпионата мира в Хохфильцене.

Также австрийская НАДА провела допинг-тесты у всех спортсменов и анализы на ДНК. Мы ждем их результатов и верим в чистоту наших спортсменов.

Запрещенных препаратов, по моей информации, там не было, а на все медикаменты, которые у нас в команде используются, есть разрешенные документы. То же самое касается и обнаруженных при обыске вчера препаратов.

Наше отсутствие на церемонии открытия связано не с обыском, а с тем, что многие спортсмены только приехали с Универсиады в Алматы. Они пропустят сегодняшнюю смешанную эстафету. Атмосфера в команде нормальная, нервозности нет, так как все уверены в своей невиновности", — рассказал Уссенов.

Отметим, несмотря на слова Уссенова о пропуске спортсменами эстафеты, они все же вышли на ее старт.

Ранее СМИ сообщали, что у сборной Казахстана по биатлону на чемпионате мира в Австрии обнаружили запрещенные препараты, вследствие чего команду могут снять с соревнований.