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17:55 (мск), источник: Nur.kz

В федерации биатлона назвали причину обыска сборной Казахстана

Генсек организации прокомментировал «допинг-скандал».

Источник: Nur.kz

Генеральный секретарь федерации биатлона Казахстана Манас Уссенов в интервью корреспонденту «Чемпионата» заявил, что у сборной Казахстана не было обнаружено запрещенных препаратов в преддверии старта чемпионата мира в Хохфильцене.

«23 января на одной из заправок города Инцель (недалеко от Рупольдинга) была обнаружена коробка с отходами медикаментов и аккредитацией врача нашей команды. Это и стало причиной вчерашнего обыска в нашей команде. Полиция явилась в отель, где проживает наша команда, и произвела обыск в комнатах.

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Также австрийская НАДА провела допинг-тесты у всех спортсменов и анализы на ДНК. Мы ждем их результатов и верим в чистоту наших спортсменов.

Запрещенных препаратов, по моей информации, там не было, а на все медикаменты, которые у нас в команде используются, есть разрешенные документы. То же самое касается и обнаруженных при обыске вчера препаратов.

Наше отсутствие на церемонии открытия связано не с обыском, а с тем, что многие спортсмены только приехали с Универсиады в Алматы. Они пропустят сегодняшнюю смешанную эстафету. Атмосфера в команде нормальная, нервозности нет, так как все уверены в своей невиновности", — рассказал Уссенов.

Отметим, несмотря на слова Уссенова о пропуске спортсменами эстафеты, они все же вышли на ее старт.

Ранее СМИ сообщали, что у сборной Казахстана по биатлону на чемпионате мира в Австрии обнаружили запрещенные препараты, вследствие чего команду могут снять с соревнований.

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