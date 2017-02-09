Гонтарева может быть причастна к пропаже средств из пенсионного фонда НБУ — СМИ

«Организаторы схемы при условии правильного поведения в ходе процесса наказаны могут быть условно, так как к хищениям имеет непосредственное отношение сама Валерия Гонтарева», — пишет издание.

«Брокером по большинству операций с покупкой “мусорных” облигаций выступала компания “Инвестиционный капитал Украина” (ICU), которой в то время руководила Валерия Гонтарева. Всего при посредничестве Гонтаревой Макаренко приобрел ценных бумаг почти на 450 миллионов гривень! В Национальном банке этот факт вынуждены признать… Не менее любопытный факт — компания Валерии Гонтаревой продолжала сопровождать сделки с НПФ НБУ и после ее прихода на должность председателя Нацбанка в июне 2014 года», — говорится в материале.

Сообщается, что задержанный за растрату средств экс-директор НПФ НБУ Олег Макаренко разработал схему выведения средств на связанные фирмы через покупку необеспеченных ценных бумаг. Эти сделки проводила инвестиционная компания Гонтаревой.

Издание уточняет, что после прихода в Нацбанк Валерия Гонтарева оттеснила Олега Макаренко от общих финансовых схем. Она инициировала проверку, по итогам которой директора НПФ уволили с занимаемой должности, а СБУ открыла против него уголовное дело.

Издание уточняет, что после прихода в Нацбанк Валерия Гонтарева оттеснила Олега Макаренко от общих финансовых схем. Она инициировала проверку, по итогам которой директора НПФ уволили с занимаемой должности, а СБУ открыла против него уголовное дело.

«Получив власть, “партнерша” решила отжать совместный бизнес. Летом 2014 года Гонтарева потребовала у Макаренко перевести активы НПФ НБУ в ценные бумаги Минфина, что было чистой воды “подставой” — вытащить деньги из своих “мутных” схем он, естественно, не смог, поэтому был уволен», — поясняет автор.

При этом подчеркивается, что после задержания Олег Макаренко был отпущен под залог и сейчас не стремится давать показания против главы Нацбанка.

«Тема участия в схемах Гонтаревой на суде будут старательно обходить. Бывшему директору есть что терять — его обвиняют по ч. 5 ст. 191 УК Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем использования служебного положения. Санкция за это — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Поэтому вести себя он должен примерно, иначе условное наказание может превратиться в реальный срок. В общем Макаренко пока это и делает. Что касается Валерии Алексеевны, то Макаренко старается не вспоминать об ICU, а конфликт с Гонтаревой после ее прихода в Нацбанк объясняет разными взглядами на инвестиции», — говорится в материале.

Телеканал новостей «24» отмечает, что сейчас инвестиционная компания Гонтаревой скупает негосударственные пенсионные фонды.

«Сама же Валерия Алексеевна времени даром не теряет. Бизнес под крышей Негосударственного пенсионного Фонда продолжает работать. Сменился лишь главный бенефициар, точнее “бенефициарша”. ICU тем временем активно скупает негосударственные пенсионные фонды. В 2015 году бывшая компания Гонтаревой объявила о покупке у “Сбербанка России” компании по управлению активами — администратора пенсионных фондов (КУА-АПФ) “Тройка Диалог Украина”. Сделка позволила ICU войти в тройку игроков рынка пенсионных накоплений. Поговаривают, что в руках партнеров главы Нацбанка уже давно оказался бы НПФ Нацбанка, принять это решения опасаются из-за нежелательной огласки», — резюмирует издание.